La carriera di Aguero è in bilico: mercoledì la conferenza sul suo futuro

14-12-2021 12:35

Era il 30 ottobre quando, a ridosso dell’intervallo di Barcellona-Alaves, Sergio Agüero si vedeva costretto ad abbandonare il ‘Camp Nou’ colto da un malore, poi identificato in un’aritmia cardiaca.

Sul suo futuro si sono susseguite tante voci compresa, ovviamente, quella del ritiro: a smentirla, oltre al club blaugrana, anche il diretto interessato, impegnato a dedicarsi al recupero che i medici hanno stimato in una durata di tre mesi.

Il giorno della verità sta però per arrivare: come annunciato dal Barcellona, alle ore 12 di mercoledì si terrà una conferenza stampa al ‘Camp Nou’ in cui verrà fatta chiarezza sul prosieguo della carriera del ‘Kun’, messa a rischio dall’aritmia.

Oltre all’attaccante argentino sarà presente anche il presidente Joan Laporta, indizio di un annuncio importante e in grado di sconvolgere ulteriormente il già tormentato ambiente catalano, scosso dalla recente eliminazione in Champions League: cosa ne sarà di Agüero lo scopriremo presto.

