La Cremonese difende Radu dopo l'errore con la Fiorentina

“Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perché tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo“. La Cremonese, via social, difende così il suo portiere, Iontu Radu, dopo l’errore che è costato la sconfitta contro la Fiorentina. In un altro post, poi, la società ha condiviso il significato della parola empatia. “L’abbiamo scritto dopo la gara: abbiamo perso da squadra, vinceremo da squadra“.

Subito dopo la partita era intervenuto il tecnico grigiorosso, Massimiliano Alvini: “Non ho nulla da dirgli. Radu è un portiere bravo. L’anno scorso è stato crocifisso per un errore, non si può ‘distruggere’ un ragazzo per queste cose”. L’allenatore aveva poi aggiunto: “Oggi ha fatto una grande partita e non devo vederlo così. Si lavora per correggere gli errori, è un buon portiere. La smetterei anche di parlare di errori di Radu: basta. Lui non deve dire nulla a me e io non devo dire nulla a lui. Ha fatto una grande partita, abbiamo fiducia in lui”.