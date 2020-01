La fidanzata Luana saluta Custodero, il calciatore guerriero

“Permettimi di cadere, ma ora devi reggermi tu… se no non stiamo pari, angelo mio meraviglioso”. Luana Amati ha affidato l’addio al suo fidanzato, Giovanni Custodero a un post su Facebook. L’ex calciatore 27enne della provincia di Fasano è scomparso a causa di un sarcoma osseo che lo aveva stremato e condotto alla decisione di intraprendere la sedazione profonda.

Già nei giorni scorsi la ragazza aveva pubblicato un lungo post contenente una lettera a nome della famiglia di Giovanni , per spiegare i motivi della sua decisione di farsi sedare per non sentire più dolore. “La sedazione continua e profonda è un trattamento sanitario al quale si ricorre per consentire a un paziente terminale di non provare dolore dopo che le altre terapie sono risultate inefficaci. Ora riposa tranquillo, circondato dall’affetto delle persone più care, e consapevole del fatto che tutti voi state facendo il tifo per lui, senza mai dimenticare il messaggio che ha voluto diffondere in questi anni: amate la vita”, aveva scritto.

Poi, qualche ora fa, al termine del giorno dei funerali di Giovanni, svoltisi nella chiesa Santa Maria del Carmine a Pezze di Greco, l’ultimo messaggio all’amore della sua vita.

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha proposto di intitolare il palazzetto dello sport al 27enne: “Sarebbe il ringraziamento più giusto da parte della città, sarebbe il messaggio più bello: l’insegnamento di Giovanni non morirà mai. I nostri affanni quotidiani e le nostre discussioni appaiono trascurabili piccolezze di fronte a un attaccamento alla vita e ai valori umani come quello che il nostro guerriero ha dimostrato, avvalendosi dei nuovi strumenti di comunicazione che affascinano i giovani”.

VIRGILIO SPORT | 16-01-2020 14:33