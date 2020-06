La Juve l'ha fatto di nuovo, è bufera sul club di Agnelli

Polemiche e discussioni sui social, c’entra la Juve. La società bianconera è finita nel mirino degli appassionati di tutta Italia (e non solo), questa volta, per una dimenticanza: un mancato messaggio di cordoglio a un grande personaggio del nostro calcio. E non si è trattata di una leggerezza o di una gaffe isolata, visto che anche qualche giorno prima il club di Agnelli si era comportato allo stesso modo.

Juve: il mancato lutto per la morte della sorella di Gattuso

Tanti i club che ieri hanno mostrato vicinanza a Gennaro Gattuso per la scomparsa, ad appena 37 anni, della sorella Francesca. Il Napoli anzitutto, ma anche il Milan, l’Inter, il Barcellona, il Pisa, l’Empoli, la Lega di Serie A e tantissime altre formazioni italiane e straniere. Del nutrito elenco, però, non fa parte la Juventus.

Juve: il precedente delle (non) condoglianze per Simoni

Anche in occasione della recente scomparsa di Gigi Simoni il club bianconero era finito sotto tiro. Pure in quella tristissima circostanza, aveva fatto particolarmente “rumore” il mancato messaggio di cordoglio della Juventus. Forse ancora più rumore degli innumerevoli attestati di stima e dei tantissimi messaggi di vicinanza piovuti da ogni dove a indirizzo del compianto ex tecnico di Inter, Napoli, Cremonese e di tantissime altre squadre.

Nel profilo Twitter della Juve anche un invito a preparare gli spaghetti

Scorrendo il profilo Twitter della Juventus, in effetti, ieri non sono mancati post e messaggi. Un post per il rinnovo di contratto del giovane Mattia Del Favero, un contest sul gol più bello con la maglia della Vecchia Signora tra due reti realizzate da Claudio Marchisio e Zlatan Ibrahimovic, due sulla Juventus Women, uno per celebrare il quinto scudetto di fila della Juve nel 1935. E poi un altro post per proclamare Cuccureddu vincitore del goal contest del giorno prima e persino “una nuova idea su come preparare gli spaghetti” della fornitrice di pasta ufficiale. Insomma, di tutto e di più: fuorché due righe di prammatica per la scomparsa della sorella di “Ringhio”.

Nessun cordoglio dalla Juve, l’ira del web

“C’era una volta lo stile Juve, adesso dov’è finito?”, si chiede amaramente Mario. “Non si smentiscono mai, però per lo meno sono coerenti”, è la riflessione di Giacomo che pensa evidentemente anche all’episodio di Simoni. “Lutto Gattuso, Juventus in silenzio ma c’è l’abbraccio degli juventini”, è invece il titolo di un articolo del quotidiano Il Mattino che sottolinea peraltro i tantissimi messaggi di cordoglio piovuti a titolo personale da moltissimi tifosi bianconeri. “Si è trattata di una gaffe della società, noi che c’entriamo?”, è la riflessione di un fan della Juve in coda a una serrata discussione social.

SPORTEVAI | 03-06-2020 09:12