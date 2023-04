La Juve non può più fallire: concentrazione massima e supporto della Next Gen verso Bologna

Esercitazioni tecniche sulla fase difensiva di squadra, recupero palla e sviluppo della manovra nel menù della seduta mattutina di allenamento

28-04-2023 16:38

Lo ha detto il tecnico Massimiliano Allegri: dopo la bellezza di quattro sconfitte nelle otto partite fin qui disputate nel corso del mese di aprile, la Juventus deve necessariamente ritornare a vincere. E la truppa bianconera sarà chiamata a farlo già nella prossima partita, per continuare la corsa nei primi posti del campionato.

Con questo pensiero, la squadra si è ritrovata questa mattina al Training Center per preparare la sfida di domenica sera al Bologna, con fischio d’inizio alle 20,45 allo stadio “Renato Dall’Ara”. Esercitazioni tecniche sulla fase difensiva di squadra, recupero palla e sviluppo della manovra. Questo il menu dell’allenamento cui hanno preso parte alcuni ragazzi della Next Gen e che si è concluso come sempre con la classica partitella.