La Lazio in Turchia, il Napoli in Inghilterra

Galatasaray-Lazio (giovedì 16 settembre ore 18:45)

La sesta forza della Serie A 2020/21 in casa dei vice campioni di Turchia: inserite in un gruppo che comprende anche Marsiglia e Lokomotiv Mosca, Lazio e Galatasaray hanno tutte le carte in regola per fare davvero bene in Europa League.

Galatasaray

Dopo essersi arreso al PSV in Champions League, il Galatasaray non si è perso d’animo; confermandosi squadra a vocazione internazionale (nella bacheca giallorossa ci sono un’Europa League e una Supercoppa UEFA), l’undici di Istanbul ha avuto la meglio sugli scozzesi del St. Johnstone e sui danesi del Randers.

Lazio

Già capace di vincere una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA, la Lazio ha rimpiazzato Simone Inzaghi con Maurizio Sarri, tecnico toscano che ha conquistato un’Europa League alla guida del Chelsea.

Ricordato che nello scorso weekend il Galatasaray ha pareggiato 2-2 sul campo del Trabzonspor mentre la Lazio ha rimediato un gol per tempo dal Milan, prendiamo posizione.

Pronostico

Il bilancio dei 5 confronti diretti è sul 2-2: secondo noi passerà in vantaggio la Lazio.

Leicester City-Napoli (giovedì 16 settembre ore 21:00)

La quinta forza della Serie A 2020/21 in casa della quinta classificata della Premier League 2020/21: inserite in un gruppo che comprende anche Spartak Mosca e Legia Varsavia, Napoli e Leicester City hanno tutte le carte in regola per fare bene in Europa League.

Leicester City

Allenato da Brendan Rodgers, il Leicester ha cominciato la stagione battendo il Manchester City nel Community Shield (la Supercoppa inglese).

Napoli

Già capace di conquistare un’Europa League (a quei tempi Coppa UEFA) nel 1989, il Napoli ha rimpiazzato Gennaro Gattuso con Luciano Spalletti.

Ricordato che nello scorso weekend il Leicester si è arreso al Manchester City mentre il Napoli ha piegato la Juventus ed è rimasto in vetta alla classifica in compagnia di Milan e Roma, ci sbilanciamo.

Pronostico

Indecisi tra X e 2, alla fine abbiamo accordato un pizzico di fiducia alle Volpi.

