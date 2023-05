La Lega salva la Sampdoria: paracadute anticipato per evitare il fallimento

La Lega ha approvato la proposta delle retrocesse (Cremonese e Sampdoria) di accedere al paracadute in via anticipata per una misura del 40 percento.

25-05-2023 11:05

La Lega Serie A decide di “aiutare” la Sampdoria. Al termine dell’assemblea di Serie A che si è tenuta nella giornata di ieri è stato votato un “emendamento” volto al possibile salvataggio dei blucerchiati. Secondo quanto riportato da Repubblica, i club della massima serie hanno acconsentito alla richiesta delle squadre già retrocesse, come Cremonese e Sampdoria, che volevano l’anticipo del 40% del paracadute riservato a coloro che dovranno affrontare la Serie B.

Quanto incasseranno Sampdoria e Cremonese dalla Lega

La Cremonese, neopromossa solamente un anno fa, incasserà 4 milioni di anticipo sui 10 che le spettano dopo questa stagione in massima serie. La Sampdoria, contrariamente ai grigiorossi, potrà usufruire subito di 10 milioni di euro, stante alla sua quota di paracadute più alta possibile, riservata a coloro che militano in Serie A da almeno cinque anni, ovvero una cifra attorno ai 25 milioni di euro. I soldi saranno a disposizione a breve, per onorare la scadenza degli stipendi del mondo Sampdoria.

Le condizioni imposte dalla Lega alla Sampdoria per il paracadute

Prima di poter ricevere il paracadute, però, la Sampdoria dovrebbe iscriversi al nuovo campionato di Serie B. Tuttavia, nel caso del club genovese, l’eventualità sembra essere tutt’altro che scontata. Sembrerebbe che per portare la materia al voto si sia esposto direttamente il presidente. La mossa politica è una vittoria dell’amministratore dei blucerchiati, l’avvocato Romei, che ha rassicurato l’assemblea: «Non posso dirvi nulla per scaramanzia, ma abbiamo trovato una soluzione».

Gli interessati all’acquisizione della Sampdoria

I 10 milioni serviranno per le spese necessarie per chiudere la stagione. In seguito servirà un nuovo azionista in grado di garantire la continuità aziendale, che non sembra scontato trovare. Gli interessati all’acquisizione dei blucerchiati sono due: Andrea Radrizzani, patron del Leeds (e proprietario di Eleven Sports), e Alessandro Barnaba, che controlla il Lille, e sullo sfondo il vecchio proprietario Ferrero a fare da arbitro della partita.