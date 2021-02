La leggenda azzurra Thoeni compie 70 anni

Giornata speciale per Gustav Thoeni che oggi compie 70 anni. Dominatore dello sci negli anni ’70, è un monumento sportivo italiano. Nella sua bacheca brillano una medaglia d’ oro e due argenti olimpici in gigante e slalom, oltre ad altri due titoli olimpici in combinata. Ben quattro Coppa del Mondo e un oro e un argento ai Mondiali.

E’ stato anche l’allenatore del fenomenale Alberto Tomba. Oggi si diletta a fare l’albergatore e si dedica alla famiglia. E’ stato il capitano della mitica Valanga Azzurra: “Nessuno come noi”, rivela a Repubblica.

OMNISPORT | 28-02-2021 09:49