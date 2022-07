18-07-2022 18:36

La morte tragica dell’ex campione di rugby francese Ricky Bibey avrebbe assunto i contorni sempre più terribili di una vera e propria violenza sessuale finita in tragedia. È quello che sarebbe successo sabato nella camera di albergo, il Continentale, a due passi da Ponte Vecchio, nel cuore di Firenze, dove Bibey soggiornava con la compagna che ora si trova ricoverata all’ospedale Careggi, Jennifer Platt, 45 anni.

Bibey, le ipotesi sulla morte

Sarebbe questa l’ultima ipotesi sulla quale stanno lavorando gli inquirenti, anche se devono ancora ascoltare la compagna, ricoverata ancora in gravi condizioni nel nosocomio fiorentino dove era stata portata in fin di vita.

Alla prima ipotesi di un gioco erotico finito male, si è affiancata questa seconda pista riportata dal Corriere della Sera, che sarebbe contemplata dopo aver acquisito un elemento che desta più di un interrogativo.

La nuova ipotesi: violenza sessuale contro la compagna

Sul collo di Jennifer sono stati infatti notati dei segni evidenti, particolari che farebbero credere che Bibey avrebbe insistito per un rapporto sessuale e che la compagna si fosse opposta; a quel punto sarebbe scaturita l’aggressione.

L’ex rugbista l’avrebbe immobilizzata e avrebbe consumato la violenza, lasciando quasi tramortita, in fin di vita Jennifer. E accusando poi un malore, un attacco cardiaco che lo avrebbe stroncato. L’ipotesi, ovviamente, richiede delle ulteriori verifiche e la testimonianza della donna. La polizia scientifica, intanto, ha repertato e sequestrato alcuni oggetti.

Il viaggio a Firenze della coppia inglese

I due turisti inglesi erano arrivati giovedì sera a Firenze e in queste ore la polizia sta cercando di capire dove avessero passato la giornata: il portiere di notte – sentito come testimone durante le indagini – avrebbe riferito di averli visti rientrare tra le 3 e le 4 di venerdì scorso.

Secondo una prima e parziale ricostruzione riportata sempre dal Corriere, sabato mattina le urla provenienti dalla loro stanza hanno richiamato l’attenzione del personale degli altri ospiti della struttura al centro di Firenze, quindi è stata avvisata la polizia. All’arrivo del 118 e delle Volanti, la donna è apparsa in condizioni gravissime ed è stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso di Careggi, dove ha ripreso conoscenza ed è stata sottoposta a intervento chirurgico per le lesioni riportate. Le rispettive famiglie sono state informate di quanto avvenuto dal consolato inglese, allertato dalle autorità italiane.

Chi era Ricky Bibey

Ricky Bibey è un ex professionista della lega di rugby inglese che ha giocato negli anni 2000 e 2010. Ha giocato a livello rappresentativo per l’Inghilterra e a livello di club per Wigan Warriors, Leigh Centurions, St. Helens, Oldham e Wakefield Trinity Wildcats.

Per chiarire le effettive cause della sua morte, nelle prossime ore sarà effettuato un esame autoptico sulla salma dell’ex giocatore, come ha disposto la Procura di Firenze, che ha richiesto in considerazione delle circostanze anche che vengano effettuati gli esami tossicologici e alcolemici.

