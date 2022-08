La NBA omaggia Russell: ritirata la maglia numero 6

11-08-2022 23:55

A meno di due settimane dalla scomparsa di Bill Russell, la NBA ha scelto il modo migliore e più evidente per omaggiare uno dei giocatori più forti della storia. A partire dal prossimo campionato, infatti, nessuna delle 30 franchigie della Lega vedrà un proprio giocatore indossare la canotta numero 6 appartenuta a Russell, che è stata quindi ritirata per sempre. I giocatori che già vestivano questo numero, come LeBron James, potranno continuare a farlo, ma si è deciso di non assegnare più nuove maglie con il 6.

Accolta, quindi, la proposta di Magic Johnson, che aveva avanzato l’idea di ritirare per sempre il numero 6 dalla NBA poche ore dopo la scomparsa di Russell.

Un riferimento alla memoria di Russell sarà inoltre presente sulla spalla destra di ogni maglia durante la stagione 2022-23, mentre i Boston Celtics, l’unica squadra in cui Russell ha militato, per 13 stagioni tra il 1956 e il 1969, avranno un richiamo speciale sulle maglie, che non è ancora stato svelato. I Celtics avevano ritirato il numero 6 di Russell nel 1972

“Ritirare in modo permanente il numero 6 in tutta la lega assicura che la carriera di Bill sarà riconosciuta per sempre” il commento del commissioner della NBA Adam Silver.