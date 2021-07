La notte di Ohtani e Guerrero: American League in trionfo

L’All Star Game della MLB sorride per l’ottavo anno di fila all’American League.

Dopo un anno di interruzione forzata causa pandemia, il campionato ha osservato una pausa per fare spazio al ‘Midsummer Classic’, tornato a disputarsi.

L’abituale sfida spettacolo di metà stagione che ha messo di fronte i migliori giocatori di American e National League ha avuto lo stesso esito che si registra dal 2013 e in generale quasi ininterrottamente dal 1988, se è vero che negli ultimi 33 anni i giocatori della National sono riusciti a spuntarla solo per due trienni, tra il 1994 e il ’96 e tra il 2010 e il ’12.

Si tratta della seconda miglior serie positiva nella storia dell’All Star Game MLB, peggio solo degli undici successi consecutivi conquistati proprio dalla National League tra il 1972 e il 1982.

La sfida, giocatasi quest’anno al Coors Field Stadium di Denver, è terminata sul punteggio di 5-2. C’era attesa per il confronto tra il leader dei fuoricampo Shohei Ohtani dei Los Angeles Angels e l’idolo di casa Trevor Story, dopo che Ohtani era rimasto deluso per l’esito dell’Home Run Derby, vinto da Pete Alonso, prima base dei New York Mets, già vincitore nel 2019.

Primo giocatore della storia a venire convocato all’All Star Game come lanciatore e come battitore designato, per decisione del manager dell’American League Kevin Cash, questa volta Ohtani non ha tradito le attese realizzando due shutout nei primi due innings, fondamentali per il successo finale dell’American League.

La controcopertina va però d’obbligo a Vladimir Guerrero Jr, autore di un fuoricampo misurato in poco più di 142 metri. Il terza base dei Toronto Blue Jays è stato eletto Mvp del match, diventando così il più giovane giocatore della storia a potersi fregiare di questo titolo.

OMNISPORT | 14-07-2021 07:42