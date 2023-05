La Premier League chiama Vlahovic

Continuano a rincorrersi voci sul futuro dell’attaccante bianconero che potrebbe lasciare Torino a fine stagione: secondo The Telegraph anche l’Aston Villa punta su di lui.

07-05-2023 10:26

In questa domenica dovrebbe essere titolare nel match con l’Atalanta, proprio dopo essere tornato al gol con il Lecce nel turno infrasettimanale, ma cosa farà Dusan Vlahovic al termine della stagione non è dato sapersi.

O meglio ci sono tante voci che si rincorrono tra chi lo vorrebbe al Milan, come consigliato da Cassano alla Bobo Tv, chi in Spagna e chi invece in Inghilterra. Secondo The Telegraph, infatti, c’è una squadra della Premier che vorrebbe decisamente puntare su di lui e si tratta dell’Aston Villa. A chiederlo a gran voce è Unai Emery che sta spingendo per potarlo nel suo gruppo.

Con questo nuovo interesse, la lista delle pretendenti per il serbo si allunga.