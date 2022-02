La prima di Bentancur da ex Juventino: subito in goal con l'Uruguay

02-02-2022 08:48

In attesa di iniziare la nuova avventura da calciatore del Tottenham, per Rodrigo Bentancur è arrivata la sua prima gioia da ex juventino.

Il centrocampista ha aperto le marcature nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 dell’ Uruguay contro il Venezuela, trovando la via della rete dopo appena un minuto di gioco.

Si tratta del primo goal in assoluto per Bentancur con la maglia della Celeste, arrivata dopo 46 presenze in Nazionale.

Il successo permette all’Uruguay di salire a quota 22 punti nel girone di qualificazione e assestarsi al quarto posto.

