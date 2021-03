La Red Bull non si nasconde: "Mercedes favorita, noi i primi sfidanti"

Le scuderie di Formula 1 arriveranno al via del Mondiale, previsto per il 28 marzo in Bahrain, con appena tre giorni di test, quelli svoltisi tra il 12 e il 14 marzo proprio sul circuito del Sakhir dove si svolgerà il primo Gp della stagione.

Difficile, quindi, pesare i rapporti di forza e capire il livello delle singole squadre.

Scontata, tuttavia, sembra essere la superiorità della Mercedes, che dovrà però fare i conti con una Red Bull molto agguerrita.

Già unico team in grado, seppur a tratti, di contrastare il dominio di Hamilton e Bottas nella scorsa stagione, la scuderia di Milton Keynes guarda al futuro con ottimismo.

A confermarlo le parole di Helmut Marko, consulente della Red Bull, intervistato da ‘RTL’: “Siamo molto soddisfatti, durante i test tutto ha funzionato al meglio. È bello vedere che il duro lavoro venga premiato. Il nostro obiettivo è quello di andar forte fin dall’inizio”.

Ma non solo…: “Non so con quale mappatura di motore abbiano girato, noi siamo i principali sfidanti. Volevamo una monoposto veloce e più facile da guidare e sia Verstappen che Perez possono essere veloci“.

OMNISPORT | 15-03-2021 23:22