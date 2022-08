La Roma studia come rimpiazzare Wijnaldum

23-08-2022 11:43

Il grave infortunio incorso a Georginio Wijnaldum impone alla Roma di trovare una soluzione nel minore tempo possibile per sostituire il neoacquisto. Stando a quando riporta la Gazzetta dello Sport, si studiano diverse soluzioni interne, come l’adattamento al ruolo di Wijnaldum da parte di qualche calciatore in esubero; sul fronte mercato si guarda all’austriaco Florian Grillitsch, che è svincolato, dopo che il suo contratto con l’Hoffenheim è scaduto e l’approdo al Birmingham è sfumato quando sembrava tutto fatto. La seconda opzione è relativa ad Adrian Tameze del Verona, seguito dai giallorossi da diverso tempo.

