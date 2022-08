La Sampdoria mette nel mirino Lemina

10-08-2022 10:50

La Sampdoria di mister Giampaolo è in cerca di rinforzi per affrontare con più serenità la prossima stagione.

Uno dei reparti in cui serve intervenire con maggiore decisione è senza dubbio il centrocampo, privato anche di un giocatore esperto come Thorsby, ceduto per 3 milioni all’Union Berlino meno di un mese fa.

Ecco perchè il club blucerchiato sta accelernado la trattativa per Mario Lemina. L’operazione per il centrocampista ex Juventus – oggi al Nizza – può concludersi già nelle prossime ore. Il 28enne andrebbe così a rinforzare la mediana di mister Giampaolo, con soddisfazione da ambo le parti.

