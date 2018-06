La tifosa dei Mondiali più cercata sul web: ecco chi è

Le telecamere hanno spesso indugiato su una ragazza bionda che si trovava in tribuna anche nel corso della cerimonia di inaugurazione della Coppa del Mondo, coperta da uno striminzito top bianco dalla scritta “Russia”, con una bandiera nazionale in mano e una corona in testa. Le sue immagini hanno fatto il giro del web, in particolare dei social network, dove molti tifosi hanno sottolineato la sua avvenenza. Tra questi anche molti italiani, delusi per la mancata qualificazione della Nazionale azzurra e che hanno commentato in maniera sorniona: “Finalmente ho capito per chi tifare in questi Mondiali”.

Il tutto è avvenuto senza che fosse realmente chiara l’identità della biondina in questione. Nel frattempo, però, qualcuno ha finalmente scoperto chi sia. Il suo nome è Natalya Nemchinova, ha 28 anni e di mestiere fa l’attrice. La sua mancata notorietà al grande pubblico nasce però dal fatto che le pellicole in cui compare sono film dedicati a un pubblico adulto.

Questo è il principale motivo per cui ci sono voluti giorni a capire chi effettivamente Natalya fosse: nel mondo a luci rosse, infatti, recita con una lunga serie di nomi d’arte. Dietro le fantomatiche Natali Nemtchinova, Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya e Annabell, infatti, ci sarebbe sempre lei, la tifosa bionda della Russia che ha fatto innamorare tifosi di calcio di ogni angolo del mondo.

Ma non è tutto, perché Natalya è partita da molto più lontano: nel 2007 ha vinto la corona di Miss Mosca e ha posato per diversi servizi sensuali in patria (in uno di questi, realizzato per ‘Russia Maxim’, è stata anche protagonista di un videoclip a dir poco bollente).

Già comparsa agli Europei del 2016 per tifare Russia, secondo quanto scoperto dal ‘Daily Mail’ sarebbe anche la star dei festini privati organizzati al Vintage Club di Mosca.

VIRGILIO SPORT | 21-06-2018 16:53