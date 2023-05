La Virtus Bologna parte forte: Tortona ko in gara 1

La squadra di Scariolo ha vinto la prima partita della serie 84-61

28-05-2023 21:54

La Virtus Bologna ha dominato e battuto Tortona in gara 1 della serie di semifinale della Serie A di basket. La squadra di Scariolo si è imposta nettamente per 84-61, alzando la difesa e concedendo pochissimo a Derthona, pessima al tiro in questa serata. I top scorer del match per Bologna sono stati Belinelli e Ojeleye con 15 punti a testa, Hackett ne fa 14. Per Tortona non basta è bastato Macura con 20 punti. Martedì sera in programma gara-2 della serie.

“Aver avuto tempo e salute per preparare la partita ci ha aiutato – ha spiegato coach Scariolo -. Abbiamo avuto una buona continuità in difesa. A volte abbiamo fermato un po’ troppo la palla in attacco. Giochiamo contro la terza forza del campionato, quella che è arrivata subito dopo di noi in classifica quindi dobbiamo aspettarci delle difficoltà nella prossima partita. Shengelia l’anno scorso è arrivato in corsa, mentre quest’anno è pienamente inserito con la squadra e con la città”.

“Per gran parte della stagione non è stato al massimo della condizione, mentre ora sta finalmente bene. Siamo soddisfatti di lui, anche se lui sa benissimo che chi si sente troppo soddisfatto poi frena. In gara 2, con le qualità che Tortona ha a livello tecnico, atletico e tattico, sappiamo che sarà difficile perché può essere una partita spartiacque e ovviamente loro non vorranno ritrovarsi sotto 0-2”.