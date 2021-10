La Virtus schianta Varese, Scariolo vola basso

La Virtus Bologna ha abbattuto Varese per 97-56 al PalaDozza, coach Sergio Scariolo commenta la vittoria con queste parole: “Abbiamo avuto un bell’impatto, poi abbiamo commesso falli abbastanza banali, perdendo un po’ la concentrazione. Poi però l’abbiamo recuperata, siamo cresciuti in quello che è il nostro obiettivo di avere maggiori possessi difensivi possibile”.

“Buoni passaggi, forse a volte un po’ troppo artistici ma ci può stare, se c’è anche sforzo ed impegno difensivo. Un’altra tappa, ora riposiamo un pochino e concentriamoci sulla prossima settimana. Dico sempre ai miei giocatori che le partite non finiscono mai nel primo quarto, non è un problema di ansia, noi dobbiamo essere capaci di non alzare mai il piede e oggi è successo, ma non facciamo grandi enciclopedie su una partita che deve essere presa per quello che è”.

“Ora arriveranno altri giocatori – ha continuato Scariolo -, e noi dovremo fermarci per aspettare quelli che entrano, una costante di questi tempi, in previsione di partite difficili. Speriamo di poter gestire i tempi, e di permettere ai nuovi di capire dove sono arrivati, e che arrivi qualcuno presto: oggi abbiamo visto che ai primi falli, gli esterni sono contati”.

OMNISPORT | 03-10-2021 23:51