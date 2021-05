Le Olimpiadi di Tokyo sono più lontane per Alex Schwazer. Oggi la Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, e la World Athletics hanno detto no alla sospensione della squalifica di 8 anni causa recidiva al doping per il marciatore altoatesino. Lo ha riportato l’AGI. L’ultima parola spetterà ora al Tribunale svizzero di Losanna.

OMNISPORT | 01-05-2021 19:05