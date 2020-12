La7 sotto accusa dei tifosi per telecronaca Maradona '86

La domanda che soggiace a tutta l’onda impetuosa di commenti negativi è: ce n’era davvero bisogno? Per commemorare Diego Maradona l’emittente di Cairo, La7, ha deciso infatti ieri di cambiare programmazione (facendo arrabbiare anche il pubblico femminile che aspettava Grey’s Anathomy) e trasmettere la telecronaca di Argentina-Inghilterra dei Mondiali ’86, quella della “mano de Dios” ma anche del “gol del siglo” di Maradona che spinse l’albiceleste alla semifinale e poi alla vittoria della coppa. La scelta di affidare il commento all’ex voce di Tutto il Calcio Riccardo Cucchi in abbinata con l’ex segretario del Pd Valter Veltroni non è però stata gradita dagli appassionati e scatta l’ennesima polemica legata al Pibe.

Bocciata la telecronaca di Cucchi e Veltroni

Già l’idea di dover sentire un commento fatto 34 anni dopo la partita è un salto nel buio ma i telespettatori sono rimasti irritati per tutto dopo aver assistito alla gara con la doppia voce Cucchi-Veltroni.

Tifosi irritati sui social soprattutto con Veltroni

Fioccano stroncature da ogni dove: “Veltroni a La7 ha raccontato Argentina-Inghilterra del 1986. Fosse stata disputata ieri chi avrebbero ingaggiato come bordocampista, Boldrini, Zingaretti o Gruber? Ora mi aspetto Gattuso ospite della prossima maratona di Mentana per commentare le elezioni” o anche: “Cucchi e Veltroni che si domandano se il primo gol di Maradona all’Inghilterra fosse di mano come se la stessero commentando in diretta. Tra l’altro con l’enfasi di un bradipo. Ma perché!? Perché!? Qual’era il bisogno di questa “cringeata”!? “.

Per i fan era meglio Pizzul o Morales

I rimpianti sono tanti: “Se proprio andava trasmessa, si doveva farlo con il commento di victor hugo Morales” o anche: “Tanta gente avrebbe preferito di gran lunga Pizzul col mal di gola. il direttore di rete deve darsi una calmata” oppure: “Purtroppo la cronaca sui goal è priva di emozioni.. Capisco che sono passati 34 anni ma allora sarebbe stato meglio mandare in onda la telecronaca originale” e ancora: “Commento tecnico più brutto di sempre sul Gol del Secolo. Aridatece Morales”.

La finzione nel commento è fin troppo palese: “Il trasporto di Veltroni mentre finge trasporto nel commentare surrealmente quella partita di calcio è a dir poco imbarazzante” e ancora: “Veltroni che parla del VAR e dice “tra qualche anno qualcuno lo inventerà”… Veltroni profeta del calcio”. Non mancano commenti ironici: “Con Veltroni al commento tecnico comincio a temere che l’Argentina perda” e infine: “Mi sono giocato la vittoria dell’Argentina con doppietta di Maradona. Speriamo bene”.

SPORTEVAI | 01-12-2020 09:56