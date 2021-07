L'agente di Di Lorenzo spaventa il Napoli: "Ci sentiamo sul mercato"

Diventato titolare in corso d’opera, dalla seconda partita, dopo l’infortunio di Alessandro Florenzi, Giovanni Di Lorenzo ha vissuto un Europeo da protagonista, soffrendo in alcune partite, ma riuscendo sempre a reagire nel proseguimento delle gare.

L’esterno toscano ha completato un’escalation irresistibile che, in quattro anni, lo ha portato dalla Serie C col Matera al tetto d’Europa.

Merito anche del Napoli, che ha dato fiducia al giocatore dopo un anno di Serie A con l’Empoli, ma il futuro di Di Lorenzo potrebbe anche essere lontano dal “Maradona”.

L’agente Mario Giuffredi, intervistato da ‘Radio Marte’, è stato infatti vago su un eventuale trasferimento del proprio assistito:

“L’anno scorso abbiamo rinnovato per cinque anni, con una clausola per allungare il contratto di un anno che potevamo esercitare sia noi che il Napoli. Il presidente De Laurentiis ha spiegato che tutti i giocatori sono cedibili e che se arrivano delle proposte appropriate verranno valutate. Quindi noi ci sentiamo sul mercato. Ho letto del Manchester United, ma al momento non mi è arrivata nessuna richiesta. Qualora succedesse lo comunicheremmo subito al Napoli”.

“La vittoria dell’Europeo è una favola che si è realizzata – ha aggiunto Giuffredi – Altri calciatori non avrebbero avuto la forza di reagire a quel gol subito a freddo e arrivato proprio dalla sua parte, ma Giovanni è ripartito come se nulla fosse successo carburando e giocando senza paura. Più passava il tempo e più migliorava la prestazione. Questo è il simbolo della sua forza umana e caratteriale”.

OMNISPORT | 12-07-2021 16:47