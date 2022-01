Lakers, nuova disfatta: coach Vogel traballa

20-01-2022 08:47

Nuova disfatta per i Lakers , che tornano sotto al 50% di successi crollando inaspettatamente in casa contro i Pacers per 104-111. Indiana, che era reduce da 10 sconfitte nelle ultime 11 partite e che ha ottenuto in California appena la 16° vittoria stagione, è trascinata da Caris LeVert , autore di 30 punti, 22 dei quali nel quarto periodo nel quale l’ex realizza quattro canestri di fila che condannano Los Angeles.

Ottimi anche Malcolm Brogdon, autore di 19 punti, e soprattutto Domantas Sabonis, che chiude in tripla doppia (20 punti, 12 rimbalzi e 10 assist).

Ai Lakers non basta il solito LeBron James , autore di 30 punti e 12 rimbalzi che gli permettono di raggiungere quota 10.000 in carriera. Ancora male Russell Westbrook , a referto solo con 14 punti con 5/17 dal campo e 4/6 da tre e malinconicamente in panchina nel finale.

Sempre più a rischio quindi la posizione di coach Frank Vogel: il tecnico newyorkese, sulla panchina dei Lakers dal 2019, potrebbe giocarsi tutto nel prossimo trittico di fuoco contro Heat, Nets e 76ers.

OMNISPORT