LaLiga, 25° giornata: vincono Betis e Barcellona, Siviglia fermato in trasferta

20-02-2022 21:39

Si sono giocate nella giornata di oggi alcune partite della 25° giornata di Liga spagnola. Il Betis Siviglia continua la sua marcia vincendo la quarta gara nelle ultime cinque. A questo giro la vittima è il Mallorca, schiantato 2-1 sotto i colpi di Moreno e William Josè. Inutile la rete del momentaneo 1-1 di Muriqi.

Il Barcellona rientra in zona Champions battendo 4-1 il Valencia al Mestalla. Doppietta di Aubameyang (primi gol per l’ex Arsenal in Catalonya), De Jong e Pedri. Di Soler il gol del momentaneo 3-1.

Pareggio invece tra Espanyol e Siviglia, con gli andalusi in vantaggio con Mir e poi raggiunti da Darder.

