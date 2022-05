LaLiga, 38° giornata: Granada retrocesso, bene Osasuna ed Elche

22-05-2022 22:49

La 38° e ultima giornata di Liga spagnola sta volgendo al termine, e così la stagione spagnola. Alcune formazioni hanno già concluso il proprio percorso, altre sono in campo in questo preciso momento.

Tra quelle che hanno già concluso, si registra lo 0-0 tra Granada e dEspanyol, coi padroni di casa del Granada retrocessi in Segunda e i catalani saldi al 14° posto.

Vince invece il Maiorca, per 2-0 in casa dell’Osasuna, terminando la sua stagione al 16° posto. I padroni di casa invece, dopo una grande stagione, finiscono 10°.

Vittoria esterna del Cadice, per 1-0 sull’Alaves. Ospiti salvi per un punto, padroni di casa che erano già retrocessi matematicamente.

Infine, vince l’Elche in casa per 3-1 contro il Getafe, con entrambe le formazioni a metà classifica e dunque tranquille in questa ultima giornata.

Di seguito i risultati delle altre gare:

Barcellona-Villarreal 0-2

Siviglia-Athletic Club 1-0

Real Sociedad-Atletico Madrid 1-2

OMNISPORT