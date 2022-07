L'amara confessione di Dirk Nowitzki

20-07-2022 14:14

Dirk Nowitzki è un’icona, l’emblema assoluto dei Dallas Mavericks con cui l’ala grande ha giocato per ben 21 stagioni consecutive, record nella storia della pallacanestro NBA.

Cosa recita il palmares? Un anello vinto, contro ogni pronostico, nella stagione 2011. Un premio di MVP messo in bacheca nel 2007, tra l’altro, il primo ricevuto da un giocatore europeo. Sono soltanto alcuni dei traguardi tagliati da Dirk Nowitzki nella sua infinita carriera NBA. Una carriera che si è conclusa a 41 anni di età come leggenda vivente, ma che ha lasciato sul suo corpo un’eredità durissima da sopportare.

Le tante stagioni disputate, gli allenamenti, le partite hanno lasciato il segno e adesso Nowitzki ne porta le conseguenze. Il logorio fisico è stato continuo proprio a causa delle 21 stagioni disputate al massimo livello: oggi purtroppo la sua vita passata sui parquet di basket, è causa di grosse limitazioni nel suo benessere quotidiano.

Questo un estratto dal podcast rilasciato all’amico Toni Croos.

“Adesso col senno di poi avrei forse fatto un’altra scelta perché continuo a credere che quelle ultime due stagioni in NBA non siano valse la pena. Adesso riesco a malapena a muovermi. Se mi fossi ritirato un paio di anni prima, sono sicuro che oggi potrei muovermi meglio. Potrei giocare a pallone ogni tanto con i miei figli. Invece non riesco a farlo. Il basket è uno sport meraviglioso, mi ha fatto divertire tantissimo. Però oggi è dura non potermi muovere come vorrei. Sto provando a giocare a tennis un paio di volte alla settimana, ma non ho quasi mobilità. Riesco soltanto a fare qualche partita di doppio”.

“Riconosco che non è facile capire quando arriva il momento di fermarsi. Continui a divertiti, a essere motivato, ma spremi il tuo corpo. Adesso nel mio nuovo ruolo di consulente per Dallas, la cosa più bella di questo periodo della mia vita è che posso organizzare il mio tempo. Posso prendermi un mese totalmente libero e stare con mia moglie”.