Laporta: “Al lavoro per rendere la Superlega praticabile e legale”

07-03-2022 22:45

Joan Laporta, presidente del Barcellona, in serata ha parlato di Superlega: “Ci sono procedure legali in corso per renderla praticabile e legale. Non c’è ancora una decisione, ma dobbiamo essere pronti quando arriverà il momento. La Liga dice che se firmiamo l’accordo con il CVC, avremo un margine salariale più alto. Stiamo lavorando con CVC e altre aziende simili. Vogliamo un partner che apporti capitale con un’opzione per rivendicare i diritti che vendiamo o regaliamo”. Su Haaland: “Dipenderà dalle decisioni che prenderemo nei prossimi mesi. È importante prendere alcune decisioni nei prossimi mesi per risolvere i nostri problemi economici”.

OMNISPORT