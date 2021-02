Trentunesimo successo in coppa del mondo per Lara Gut-Behrami: la svizzera ha conquistato la prima discesa in Val di Fassa, balzando al comando della classifica generale di coppa.

La sciatrice elvetica sulla pista “Volata”, ha battuto per appena due centesimi l’austriaca Ramona Siebenhofer, terzo posto per Corinne Suter. Azzurre lontane: la migliore è Laura Pirovano, ottava, mentre sono fuori dalla Top Ten Federica Brignone e Marta Bassino.

OMNISPORT | 26-02-2021 14:00