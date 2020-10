L'Argentina ferma Dybala: "Non idoneo all'attività sportiva"

Inizio di stagione complicato per Paulo Dybala , ancora alle prese con acciacchi fisici che ne hanno rallentato il rientro in gruppo. La Joya non sembra aver smaltito gli ultimi problemi gastrointestinali che lo avevano escluso dal match con l’Ecuador .

La federazione argentina ha infatti pubblicato un comunicato nel quale spiega le condizioni del giocatore della Juventus, che dunque non prenderà parte all’impegno contro la Bolivia:

“Il giocatore Paulo Dybala non si recherà in Bolivia con la nazionale in quanto non è idoneo all’attività sportiva. Continuerà a recuperare per smaltire i recenti problemi intestinali”.

#SelecciónMayor El jugador Paulo Dybala no viajará a Bolivia con la Selección ya que no se encuentra en condiciones para la práctica deportiva. Continuará recuperándose luego de su cuadro abdominal. pic.twitter.com/gxats5dThB — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 11, 2020

Niente Nazionale dunque per il talento argentino, che cercherà di tornare nel pieno della forma in vista dei prossimi impegni con il proprio club: dopo aver saltato il big match contro il Napoli, la Juventus sarà impegnata sul campo del Crotone alla ripresa dopo la sosta.

OMNISPORT | 11-10-2020 21:50