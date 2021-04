L'Augusta Masters parla giapponese: vince Matsuyama

È la Georgia, ma sembra il Giappone.

Il 2021 segna l’ascesa del Sol Levante nel golf mondiale con il doppio successo nipponico nell’Augusta Masters.

Dopo Tsubasa Kajitani in campo femminile, infatti, a vincere tra gli uomini è stato Hideki Matsuyama.

Il 29enne, che grazie a questa vittoria sale al numero 14 del ranking mondiale, ha avuto la meglio sulla consueta schiera di statunitensi, favoriti della vigilia, grazie ad un rendimento continuo, privo di picchi negativi, eccetto quello proprio sul finale con il doppio bogey alla buca 15 che non gli ha comunque impedito di chiudere il torneo da vincitore a quota -10.

Secondo a -9 l’americano Will Zalatoris, terzo poto per i connazionali Xander Schauffele, in corsa fino alla fine, e Jordan Spieth, entrambi a -7 davanti allo spagnolo Jon Rahm.

Solo settimo Justin Rose, addirittura 52° Francesco Molinari.

Il tutto a pochi mesi dai Giochi di Tokyo, dove il golf maschile tornerà dopo un’assenza di oltre un secolo: ultima volta a Saint Louis 1904.

OMNISPORT | 12-04-2021 08:08