Laver Cup 2022: tutta l'emozione di Nadal per il doppio con Federer

22-09-2022 15:35

Storie di sport, di grande rispetto, di amicizia e stima reciproca.

King Roger sta per salutare per sempre il suo mondo, quello del tennis giocato e lo farà durante la Laver Cup, nel doppio con uno dei suoi più importanti rivali, ovvero Rafa Nadal. Lo ha voluto lui, dopo anni di sfide e duelli uno al di qua e l’altro al di là della rete, finalmente insieme per l’ultimo grande match.

Ovviamente Rafael Nadal non può esimersi dal nascondere la propria emozione per il match di venerdì proprio accanto a Roger Federer. Lo spagnolo condividerà il campo con l’elvetico.

“Dopo tutto quello che abbiamo condiviso, partite, vittorie, tornei, successi… ho una pressione differente. Fare parte di questo momento storico unico, sarà indimenticabile per me. Sono molto emozionato, spero di poter giocare bene e vincere la partita. Non posso che essere molto felice al fianco di un grande campione e di una grande persona come Roger. Non vedo l’ora di scendere in campo per questa sfida, tutto questo mi genera molta felicità. Non nego che non sarà facile gestire tutto, i rapporti personali e le emozioni sono più importanti di quelli professionali”.

Cosa rappresenta Roger Federer per Rafael Nadal? Ecco la risposta del maiorchino: “Roger è uno dei giocatori più importanti della mia carriera, una parte della mia storia se ne sta andando. Sono grato di poter giocare con lui e non posso che ringraziare abbastanza il resto della squadra per avermi aspettato”.