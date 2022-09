Laver Cup, il Resto del mondo vince il doppio e si fa sotto

25-09-2022 16:33

Ultima giornata di incontri per la quinta edizione della Laver Cup e dopo l’emozione per l’addio al tennis di Roger Federer l’attenzione torna sull’aspetto tecnico perché la sfida tra Europa e Resto del mondo si fa appassionante.

Presentatasi all’ultimo giorno con un confortante, ma non troppo, vantaggio di quattro punti (8-4), l’Europa ha incassato una pesante sconfitta nel doppio che ha aperto la domenica: Matteo Berrettini e Andy Murray hanno ceduto in tre set a Felix Auger-Aliassime e Jack Stock, impostisi in rimonta con il punteggio di 2-6, 3-6, 10-8.

In virtù del regolamento, che assegna tre punti a vittoria nei match dell’ultimo giorno, il Resto del Mondo si è quindi fatto sotto, portandosi sul 7-8 prima degli ultimi tre singolari, che opporranno Novak Djokovic ad Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas a Frances Tiafoe e Casper Ruud a Taylor Fritz.