Laver Cup, l'Europa surclassa il Resto del Mondo: 14-1

Un dominio totale. Dopo le vittorie di venerdì e di sabato, l’Europa chiude i conti nel doppio di domenica, conquistando la Laver Cup 2021: il Resto del Mondo è stato travolto per 14-1 dalla squadra di Bjorn Borg, composta da Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini e Ruud.

Niente da fare per Auger-Aliassime, Shapovalov, Schwartzman, Opelka, Isner e Kyrgios: gli ultimi punti sono stati conquistati dal tedesco Alexander Zverev e dal russo Andrey Rublev, che hanno piegato nel doppio lo statunitense Reilly Opelka ed il canadese Denis Shapovalov con i parziali di 6-2 6-7 (4) 10-3.

Festeggia anche Matteo Berrettini, che venerdì nel singolare aveva sconfitto Auger-Aliassime. Si tratta della sconfitta più pesante per il Resto del Mondo, la sfida di Boston non è mai stata davvero in discussione dopo le prime vittorie nella giornata di venerdì.

OMNISPORT | 26-09-2021 22:00