Lazio, Inzaghi: "Con gli ultimi due arrivi mercato chiuso"

Alla vigilia della gara contro l’Atalanta, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi si è soffermato sul mercato biancoceleste: “Con Hoedt e Pereira il mercato penso che sia chiuso qui. Comunque la mia concentrazione ora non è sul mercato ma sulla gara con l’Atalanta”.

“Adesso penso che per tutti gli allenatori il mercato dia qualche turbolenza. Tutti vogliamo che possa finire, c’è stata la possibilità di fare operazioni fino al 5 ottobre, la società sta cercando di soddisfarmi, perché avremo tante partite. In queste tre ravvicinate siamo un po’ in ritardo, ma dopo la sfida con l’Inter, anche grazie alla sosta, avrò la squadra al completo”.

OMNISPORT | 29-09-2020 17:19