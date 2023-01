Lazio, omaggio a Mihajlovic allo stadio per tutto gennaio

06-01-2023 23:30

In vista del primo match in casa senza Mihajlovic (recentemnete scomparso), la Lazio ha comunicato: “In occasione della partita casalinga di domenica contro l’Empoli, in Curva Maestrelli (Curva Sud) verrà allestita una gigantografia con una delle immagini più iconiche di Sinisa (formato 16×24) che rimarrà per tutte le gare interne del mese di gennaio, quando la Lazio affronterà Bologna, Milan e Fiorentina (tutte squadre allenate dal serbo in carriera).

Non solo: il Lazio Museum allestirà una mostra all’interno della tribuna Autorità dello Stadio Olimpico. Verrà esposta una sequenza di maglie storiche per ripercorrere la sua esperienza in biancoceleste, tra trionfi e vittorie scolpite nel tempo”.