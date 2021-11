Lazio, quasi pronto il rinnovo per Maurizio Sarri

30-11-2021 17:01

Il tecnico della Lazio Maurizo Sarri è ormai pronto ad estendere il proprio contratto coi biancocelesti. Nonostante la terribile debacle al Maradona col Napoli, sconfitta terribile molto più per come è arrivata che per il risultato in se (un netto 4-0) i contatti con Lotito sono quotidiano e sembra che il nuovo accordo diventerà realtà già prima di Natale.

Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Sarri metterà il proprio autografo sul nuovo contratto con scadenza al 2025. Lotito si riserverà una via di uscita per liberarsi dell’accordo, in caso di rottura, all’estate del 2024 dietro il riconoscimento di una penale.

