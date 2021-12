Lazio, Sarri: "Dobbiamo crescere vincendo queste partite"

09-12-2021 23:54

Al termine del match contro il Galatasaray in Europa League, Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto una buona partita tenendola in pugno saldamente e senza rischiare mai. Ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri. Non era facile giocare contro una squadra così chiusa e con un terreno praticamente ingiocabile che ci ha rallentato tantissimo. Comunque potevamo fare qualcosa in più per il grande predominio che abbiamo avuto”.

“Dobbiamo crescere vincendo questo tipo di partite e nel rendimento – ha proseguito Sarri -. Dobbiamo trasformare la supremazia territoriale in un altro risultato. Nelle ultime due o tre partite però abbiamo fatto passi in avanti per quanto riguarda l’ordine”.

Sarri ha chiuso parlando del prolungamento del contratto: “Io mi trovo bene qui e molto a mio agio. Poi vediamo eventuali sviluppi e quello che possiamo programmare e fare. Uno spera sempre di trovare poche difficoltà, ma poi le difficoltà sono sempre abbastanza e siamo in linea con quello che mi aspettavo”, ha concluso.

