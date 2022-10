Lazio, sconfitta choc contro la Salernitana

30-10-2022 20:08

Si conclude con una disfatta per la Lazio la sfida delle 18 dell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Sarri, imbattuta da due mesi, è stata clamorosamente sconfitta in casa dalla Salernitana, che si è imposta per 3-1 all’Olimpico in un match a due facce.

Nel primo tempo i biancocelesti hanno chiuso avanti per 1-0, grazie alla rete di Zaccagni su un grande assist di Luis Alberto. Nella ripresa tutte le sicurezze dei capitolini si sono incrinate quando l’ex Candreva ha pareggiato i conti un bel pallonetto, trafiggendo Provedel che non subiva gol dalla partita contro il Napoli di due mesi fa.

La Lazio ha perso fiducia e ha subito il 2-1 al 68′ con l’ex Roma Fazio, poi il tris di Dia in spaccata su assist di Bradaric. I biancocelesti, che perdono per il derby Milinkovic-Savic, già diffidato e ammonito, sono quarti a 24 punti, mentre la Salernitana è nona a 16.