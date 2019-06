Lazio, verso l'addio Neto e Jordao

La Lazio è pronta a salutare Pedro Neto e Bruno Jordao. E' lo stesso direttore sportivo Igli Tare a confermare la trattativa con il Benfica: "In questo momento siamo a un buon punto, ma dobbiamo ancora vedere e continuare a parlare. Noi da parte nostra non abbiamo mai detto di voler vendere Pedro Neto, è stato il Benfica ad aver mostrato interesse. Non posso rivelare il valore dell’operazione esprimendomi sui dettagli".

"Sono due giocatori importanti che hanno avuto una grandissima crescita, soprattutto nell’ultimo anno. Vedremo cosa accadrà, perché entrambi hanno il gradimento dell’allenatore e sono nei piani del club per la prossima stagione. Dobbiamo decidere qual è la miglior cosa da fare per il nostro futuro".

SPORTAL.IT | 16-06-2019 18:50