LBA, a Napoli il monday night contro Trieste

31-01-2022 23:23

Sorride a Napoli il monday night della diciottesima giornata di Serie A. Tra le mura amiche del PalaBarbuto, la GeVi si è imposta 89-82 su un’Allianz capace di rientrare in partita dopo l’allungo iniziale dei padroni di casa e giocarsi poi i due punti nel testa a testa conclusivo.

Decisive, in questo frangente, le giocate di Pierpaolo Marini che con cinque punti filati nel finale ha consentito ai partenopei di esultare per l’ottavo successo stagionale in campionato, il primo dopo cinque sconfitte consecutive.

Trieste invece, affossata dalle perse (20) e poco cinica nei possessi chiave, incassa invece la seconda sconfitta nelle ultime tre uscite ma resta al 4° posto in classifica assieme a Trento e Tortona, entrambe k.o. ieri.

Di seguito il tabellino della gara.

GeVi Napoli Basket – Allianz Pallacanestro Trieste 89-82

Napoli: Zerini 9, McDuffie 22, Matera n.e., Vitali, Velicka 11, Lynch 7, Parks 13, Marini 11, Uglietti, Lombardi 7, Rich 9, Grassi. All. Sacripanti.

Trieste: Banks 17, Davis 10, Konate 6, DeAngeli, Mian 21, Delia 6, Campani n.e., Cavaliero 13, Campogrande 3, Grazulis 6. All. Ciani.

