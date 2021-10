LBA , Allianz Trieste: Adrian Banks ancora bestia nera di Brescia

Ottimo inizio di campionato per Trieste che coglie la seconda vittoria consecutiva su due partite.

Miglior prestazione al tiro in questo inizio di stagione per la squadra di Franco Ciani che tira da due punti con il 55.9% (19/34) e con il 43.8% da tre punti (7/16) per un 52% totale.

MVP della gara Adrian Banks con 25 punti in 33 minuti giocati con 5 rimbalzi e 3 assist per una valutazione finale di 29.

Miglior prova per Banks con la maglia di Trieste in questo campionato in cui il giocatore originario di Memphis è sempre andato in doppia cifra: 12 punti con Brindisi ripetuti poi contro Pesaro e 25 nella gara di ieri.

Proprio contro Brescia Banks ha realizzato le sue migliori prestazioni: il suo record di punti segnati nella stagione 2020/21 con la maglia della Fortitudo Bologna quando realizzò 34 punti e il record per valutazione (42) fatto registrare nella stagione 2019/20 quando vestiva la maglia di Brindisi.

OMNISPORT | 11-10-2021 13:49