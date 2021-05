LBA, Brindisi batte Trieste all'ultimo e vola in semifinale

Brindisi vola in semifinale dei playoff scudetto, aggiudicandosi gara 3 contro Trieste per 79-77. Decisiva, a 9″ dalla fine, una schiacciata di Perkins(migliore in campo con 19 punti). Nel primo quarto i padroni di casa partono forte, rispondendo colpo su colpo alla squadra di Vitucci che però chiude sul + 5 i primi 10′.

Nel secondo quarto Trieste reagisce e con un parziale di 11-1 si porta avanti di un punto sulla squadra pugliese. Due triple di Zanelli però concedono a Brindisi di chiudere in vantaggio 47-41 la prima metà di gara. Nel terzo quarto l’Allianz resta in partita chiudendo a solo -4 a 10′ dalla fine.

Nell’ultimo quarto Trieste si fa sotto e si porta a un solo punto di distanza, fallendo più volte il sorpasso. La tripla di Gaspardo riporta Brindisi a +6 ma i padroni di casa non mollano e a 1′ dalla fine si ritrovano sotto di 2 punti. La schiacciata di Perkins a 9″ dalla fine porta Brindisi avanti di 4 punti, per chiudere così il match 79-77.

Parziali: (20-25; 21-22; 18-16; 18-16)

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

Laquintana 6, Da Ros 2, Cavaliero 11, Henry 22, Upson 6, Grazulis 9, Fernandez 4, Doyle 7, Alviti 2, Delia 8, Arnaldo n.e., Coronica 0.

HAPPY CASA BRINDISI

Bostic 10, Udom 3, Perkins 19, Thompson 13, Harrison 5, Gaspardo 5, Willis 15, Bell 3, Zanelli 6, Guido n.e., Cattapan n.e., Visconti n.e

OMNISPORT | 17-05-2021 21:36