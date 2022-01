LBA, Gandini allontana lo spettro della sospensione del campionato

03-01-2022 14:29

Nonostante le difficoltà legate al Covid-19, Umberto Gandini non ritiene che l’emergenza sia tale da dover sospendere il massimo torneo nazionale.

Per il presidente della Legabasket, apparso comunque piuttosto perplesso circa gli ultimi provvedimenti presi dal governo, vi sono ancora le condizioni per procedere con il regolare svolgimento del campionato.

“Secondo me la sospensione del campionato non è un’opzione sul tavolo, ma la riunione sarà un momento di confronto” ha detto Gandini al Corriere di Bologna.

“Lo scorso anno abbiamo giocato in condizioni peggiori e siamo arrivati a fine stagione con una sola settimana di ritardo. Oggi, sebbene con 11 recuperi che collocheremo entro fine gennaio, non vedo il problema a finire nei tempi previsti”.

Il numero uno di LBA ha detto poi la sua sulla riduzione della capienza dei palazzetti al 35%.

“Non ce lo aspettavamo e lo trovo inspiegabile, in un ambiente di vaccinati e con l’obbligo di mascherine FFP2. Un provvedimento che non capisco, se paragonato ad altre aree della vita sociale come i trasporti, nei quali non c’è paragone con la pulizia e il controllo dei palasport” ha affermato Gandini prima di dare la sua visione sull’orario e la data del recupero tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

“Mi rendo conto che sia un orario inusuale, ma si tratta di un’opportunità troppo importante per mostrare il nostro miglior prodotto su Rai Due”.

OMNISPORT