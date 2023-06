LBA, Gandini: "Con le Finals abbiamo riportato al centro il basket"

Il numero uno della Lega ha parlato dopo le Finali scudetto

29-06-2023 11:45

Dopo la fine delle Finals 2022/23 e dopo l’assegnazione dello scudetto, il numero uno della Lega Basket Serie A, Umberto Gandini ha parlato a Corriere della Sera facendo un bilancio della stagione appena conclusa.

“Abbiamo riportato la pallacanestro al centro del villaggio sportivo, con una grande eco su ogni mezzo di comunicazione. Mi hanno confidato che trattative con alcuni sponsor, nei giorni delle finali scudetto, hanno preso forza e sono decollate”.

Inevitabile poi un commento sul passaggio, nelle Finals, dalle 7 partite alle 5.

“Ho parlato con diversi dirigenti che mi hanno confermato la capacità di attrazione di questa finale, così spettacolare, una lunga sfida, addirittura in sette atti, accorciata per il futuro a cinque su volontà principalmente della federazione e dei vari protagonisti”. Poi sulla rivalità Milano – Bologna: “Non solo non è la mia opinione, ma i dati, i numeri, l’audience televisivo, i risultati dei social, svelano tutt’altra verità”.