LBA: la Virtus Bologna sbanca Brindisi e aggancia Milano in vetta

23-01-2022 22:53

Questi i risultati odierni della diciassettesima giornata di LBA: Brindisi-Virtus Bologna 76-83, Cremona-Venezia 85-82, Trieste-Pesaro 89-78, Trento-Napoli 85-72, Fortitudo Bologna-Tortona 74-92, Brescia-Sassari 97-86.

Le V Nere piegano Brindisi in rimonta con 16 punti di Kyle Weems e agganciano Milano in vetta alla classifica ma con una partita in più dell’Olimpia. L’Happy Casa viene staccata dal quartetto composto da Trieste, Trento, Tortona e Brescia, che rimangono a braccetto al terzo posto a 8 punti dalle due regine del basket italiano.

OMNISPORT