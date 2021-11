Le Bron James punta sull'NHL

17-11-2021 13:13

LeBron James, nel’attesa di tornare in campo (si parla di venerdì contro i Celtics) secondo quanto sostenuto da Wall Street Jorunal punta all’NH.

Il giocatore sarebbe infatti in procinto di acquistare dell quote dei Pittsburgh Penguins. Già nel 2011 investì nella compagnia che possiede sia i Boston Red Sox che il Liverpool, acquisendo il 2% delle quote.

I Penguins, intanto, come vari club di NHL sono in forte difficoltà economica e si trovano al settimo posto della Metropolitan Division nella Eastern Conference con 14 punti.

OMNISPORT