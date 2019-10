Le maglie della Juve dividono il web, Nesti: Incomprensibili

Di sicuro hanno portato fortuna, perchè vincere su un rigore all’ultimo secondo non capita tutti i giorni, ma le maglie utilizzate dalla Juventus contro il Genoa hanno fatto anche assai discutere. Scelta dettata dal marketing: in campo la squadra di Sarri è scesa con una divisa in cui si sono riviste le classiche strisce bianconere ma erano ben visibili anche l’arancione e soprattutto un verde fluo. Un kit caratterizzato da un design urban che sarà subito messo in vendita e che probabilmente non sarà riutilizzato in partita ma che ha scatenato polemiche e discussioni sul web.

TRADIZIONE – Il più indignato è Carlo Nesti. L’ex giornalista Rai a Radio Sportiva è severo e boccia in toto la scelta adottata per la gara con il Genoa, vinta tra tante polemiche.

IL NO DI NESTI – Nesti dice: “Sono un tradizionalista, conservatore e reazionario! Contento per il ritorno delle strisce, anche se sembrano scolorite. I numeri di maglia erano assolutamente incomprensibili, come se non ci fossero”.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti sul web: “A parte il numero che abbaglia. Fosse nero sarebbe perfetta” o anche: “Per chi la compra non credo sia un problema, tanto in campo non la rivedremo più”.

CONTRARI – In tanti non hanno apprezzato la scelta: “Meglio di quella del palio di Siena” o anche: “Fa girare lo stomaco, bella de che?”, oppure: “Non sapevo fosse la giornata mondiale delle anfetamine e del LSD… Sarà l’ennesima gran pensata di Lapo?!?!”.

IRONIA – C’è chi commenta con ironia: “Per le giornate di nebbia, sì, va bene”, chi pensa solo al risultato: “Per me pacchiana al massimo …dettagli l’importante è vincere…”.

CHI CI VEDE – Il difetto principale è che non si distinguono nomi e numeri: “Il retro non mi piace, diventa illeggibile in TV.. Però frontale mi piace tantissimo” e infine: “Bella bella ma ti sfonda la vista…”.

SPORTEVAI | 31-10-2019 10:39