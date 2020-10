Le probabili formazioni di Milan-Roma

La gara tra il Milan e la Roma chiuderà la quinta giornata di serie A: squadre in campo lunedì alle ore 20.45.

I rossoneri vogliono difendere il primato in classifica dopo la bella vittoria in Europa League. Anche i giallorossi hanno giocato e vinto giovedì in Europa League. Pioli dovrà fare i conti con l’assenza di Calhanoglu ed è pronto a lanciare dal primo Diaz. Fonseca perde Mancini, positivo al Covid.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, The Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. In panchina: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Conti, Krunic, Tonali, Hauge, Maldini, Castillejo, Colombo.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Santon, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca. In panchina: Pau Lopez, Juan Jesus, Karsdorp, Bruno Peres, Cristante, Villar, Carles Perez, Borja Mayoral.

OMNISPORT | 23-10-2020 15:06