League of Legends, ecco il summer split del PG Nationals Predator

Grandi notizie per tutti gli appassionati di League of Legends, che presto assisteranno alla preparazione della nuova stagione esportiva dedicata al famoso MOBA fantasy. A scendere in campo è ancora una volta PG eSports, uno dei brand più noti del settore, gestore dei progetti del Campus Fandango Club. In collaborazione con Predator (marchio Acer dedicato al gaming), lo scorso 27 maggio è cominciato il summer split dei PG Nationals Predator di LoL.

È una competizione tutta italiana che darà la possibilità, al team vincente, di partecipare alle European Regional Leagues ufficiali di Riot Games, le più importanti competizioni continentali dedicate a LoL. Al PG Nationals Predator si sfidano 8 squadre: Team Forge, Outplayed, iDomina Esports, Inferno Esports, 5 Hydra Esports, Moba ROG, Racoon e Cyberground Gaming. Saranno loro a giocarsi il biglietto per le ERL nella finalissima del prossimo 28 luglio, che si disputerà a Roma nel Teatro 1 di Cinecittà World.

Il PG Nationals Predator è un’occasione per tutto l’eSport italiano

I giocatori vincenti potranno giocarsi la palma di migliore squadra d’Europa nella nuova stagione, quado andranno a sfidare i migliori gamer del mondo. La competizione è seguitissima sul canale Twitch ufficiale di PG Esports, sul quale verranno trasmesse in diretta tutte le partite, ogni domenica e lunedì. Quanto alla finale, ci si aspettano grandi numeri sia online che nello studio romano.

Si tratta di una delle manifestazioni più attese dal pubblico come dai gamers italiani, che si troveranno in una vetrina ottima per farsi notare dai grandi team esportivi di tutto il mondo, che cercheranno di reclutare i migliori videogiocatori del panorama nazionale. Anche secondo Pier Luigi Parnofiello, CEO di PG Esports: “il PG Nationals Predator è il giusto percorso per far emergere questi talenti anche al di fuori del nostro paese”.

