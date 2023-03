Leao: in settimana è previsto un incontro per il rinnovo

Se non si arriva ad un accordo è prevista la cessione

20-03-2023 09:42

Continua a far parlare il rinnovo dell’esterno portoghese Rafael Leao. Per ora, il giovane lusitano, ha seguito il consiglio di Mister Pioli ed è andato a trovare a sua famiglia prima di iniziare il ritiro con la Nazionale del Portogallo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in settimana è previsto un ulteriore incontro per negoziare il nuovo contratto, ma è improbabile che si raggiunga un accordo. Il Milan continua a credere nel rinnovo mentre parte dell’entourage del portoghese continua a lavorare per una possibile cessione del proprio assistito verso palcoscenici più graditi.

Per il Milan, dopo le varie “batoste” ricevute nelle precedenti sessioni di mercato, non esiste la possibilità di perdere Leao a zero. Se il portoghese non accetterà il rinnovo, è prevista la cessione in modo tale da monetizzare e cercare un nuovo sostituto.